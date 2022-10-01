يبدأ العمل بقرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بشأن اشتراط الترخيص لإعلانات مشاهير التواصل اعتباراً من اليوم السبت 1 أكتوبر .

وأوضحت الهيئة إن الترخيص بقيمة 15 ألف ريال ويسري لمدة 3 سنوات، ويمكن الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام).

ونصت اللائحة على وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).

وتضمنت الاشتراطات : يجب أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيًّا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.

بالإضافة إلى لزوم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيعلن عنها وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت (مقاطع، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات.. وغيرها).