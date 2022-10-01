علق الإعلامي المصري عمرو أديب على ضم روسيا لأربعة أقاليم أوكرانية، قائلا:”روسيا عمرها ما أخدت حاجة ورجعتها إلا لما تنهار على الأرض من خلال إنهاكها عسكريا”.

وأشار عمرو أديب:” كافة الأقاليم الأربعة التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا لن تعود مرة أخري، وهذا ما أكده بوتين”.

وأوضح: “بوتين قال الآن نستطيع الآن نتفاوض .. بيفكرني بشعار الجلاء التام أو الموت الزؤام، لافتا:”بوتين خد الأربع أقالم وهضمها هضما كملا وعمل كيلو بامية مع حكام المناطق”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن ضم الأقاليم لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا لبلاده.