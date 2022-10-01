بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم السبت في أعمال الإزالة بحي “العدل والفضل” بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

كما بدأت اللجنة في فصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في أم السلم وكيلو14.

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.