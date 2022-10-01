هناك عدة نصائح يمكن اتباعها لمن يعانون من زيادة الوزن وتراكم الدهون في مختلف أنحاء الجسد، إذا تم تضمينها في الروتين اليومي.

1- البروتين يناسب الإفطار

يساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام على مدار اليوم، فضلاً عن الطاقة المكتسبة من خلاله لممارسة الرياضة والقيام بالمهام اليومي.

2. شرب كميات كبيرة من الماء

إن بدء اليوم بكوب أو اثنين من الماء على الريق من أكثر طرق حرق الدهون والمساعدة على فقدان الوزن،.

3-أشعة الشمس

يزيد التعرض إلى أشعة الشمس في الأوقات المسموحة، وفي غير أوقات ارتفاع درجة الحرارة، ولمدة 15 دقيقة، من فرص الحصول على فيتامين د، وهو العنصر المهم في إنقاص الوزن ومنع زيادته.

4. ممارسة الرياضة الخفيفة

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة تساعد على منح الجسم اللياقة البدنية التي تحافظ على صحتك.

5-تناول كوب من القهوة

يساعد الكافيين على زيادة حرق الدهون، ويرجع ذلك إلى أن الكافيين يحفز إنتاج الدهون البنية التي تلعب دورًا هامًا في مساعدة الجسم على حرق الدهون سريعًا.

6-الاستحمام بالماء البارد

يزيد الاستحمام بالماء البارد صباحًا من معدلات حرق الدهون.