استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عدد من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق.

وتم القبض على 4 مواطنين قاموا بتزييف أوراق نقدية متخذين من وحدتين سكنيتين مقرين لهم وضبط بداخلهما أدوات لتزييف الأموال وأموال مزيفة ومركبة مسروقة.

كما تم القبض على مقيميْن من الجنسية الباكستانية ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية قاموا بسرقة قواطع كهربائية ونحاسية من مبانٍ قيد الإنشاء والمتاجرة بها.

وضبط رجال الأمن، 5 مقيمين ظهروا في مشاجرة عبر مقطع فيديو في أحد الطرق العامة؛ نتيجة خلافات سابقة بينهم في بلادهم.

وضبطت الجهات الأمنية مواطن، ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بسكب مادة قابلة للاشتعال حول 3 مركبات أمام منزل وإشعالها والهروب من الموقع دون تضررها.

وأطاحت الجهات الأمنية بمواطن ظهر في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء.