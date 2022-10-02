شركة أرامكس توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

أعلنت شركة أرامكس (Aramex)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال الموارد البشرية، للعمل بفروع الشركة في الدمام – وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– تنفيذي الموارد البشرية.

(HR Executive)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– مهارات الاتصال و مهارات الحاسب ومهارات MS office.

وأوضحت أنه يمكن الإطلا على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف أرامكس عبر الموقع الرسمي بوابة التوظيف.