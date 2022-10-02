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الاحد2 اكتوبر

شركة أرامكس توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

منذ 36 دقيقة
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شركة أرامكس توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
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أعلنت شركة أرامكس (Aramex)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال الموارد البشرية، للعمل بفروع الشركة في الدمام – وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– تنفيذي الموارد البشرية.
(HR Executive)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
– مهارات الاتصال و مهارات الحاسب ومهارات MS office.

وأوضحت أنه يمكن الإطلا على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف أرامكس عبر الموقع الرسمي بوابة التوظيف.

 

 

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