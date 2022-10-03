يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة ولاية فلوريدا الأربعاء المقبل لتفقد آثار الدمار الذي خلفه الإعصار “إيان”، الذي أسفر عن مقتل 47 شخصا حتى الآن في الولاية.

وقبل أن يتوجه إلى فلوريدا، سيذهب بايدن إلى بورتوريكو يوم الاثنين، التي ضربها الإعصار فيونا في سبتمبر الماضي، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” يوم الأحد عن البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي قال إن الإعصار “إيان” من المرجح أن يندرج ضمن الأسوأ في تاريخ الأمة ويشكل أزمة، في إشارة إلى العاصفة القوية التي دمرت فلوريدا هذا الأسبوع وتشكلت مجددا يوم الجمعة في المحيط الأطلسي لتضرب مجددا ولاية ساوث كارولينا.