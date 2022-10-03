يؤدي ارتفاع الكوليسترول فى الدم إلى مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية المفاجأة وتصلب الشرايين لذلك هناك مجموعة من العلامات يجب على الكثيرين عدم إغفالها وهي:

ألم الساق:

– يرتفع ألم الساق عند الاصابة بانسداد الشرايين والذي يعد مشكلة شائعة في الدورة الدموية تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى الساق.

الدوار:

– من المتوقع أحيانًا أن يكون الدوار علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ألم صدر:

– تعتبر الإصابة بألم الصدر علامة على الإصابة بمرض خطير يجب عدم تجاهله وقد يزداد الألم عند القيام بأي مجهود، وقد يكون علامة على الإصابة بأنسداد بالشريان التاجي.

رواسب دهنية حول العين:

يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى الإصابة بالعديد من الترسبات الدهنية الصفراء الصغيرة حول العينين، والتي تسمى “الزانثلازما”.