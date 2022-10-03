كشفت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية مُمثلة في الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد من خلال موقع (الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع) عن توفر أكثر من 95 وظيفة إدارية وصحية وأمنية لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس).

المسميات الوظيفية:

وأوضحت المدينة أن المسميات الوظيفية المتوفرة :

كاتب (3 وظائف).

مُنسق الأسكان.

مساعد إسكان.

مخلص جمركي.

مُشرف متابعة.

مأمور مشتريات (3 وظائف).

أمين مستودع (وظيفتان).

مُساعد إداري.

إداري عقود (4 وظائف).

رئيس كتبة.

مُحلل عروض منافسات (4 وظائف).

مُنسق النقل وصيانة السيارات.

مراقب أصول ثابتة.

إحصائي (وظيفتان).

حارس أمن (71 وظيفة).

أخصائي صحة فم وأسنان (وظيفتان).

موعد التقديم:

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.

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