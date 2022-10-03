وقع وزير المالية محمد الجدعان مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة.

والتقى وزير المالية مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، وبحث معها مجالات التعاون بين المملكة والصندوق، بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

أكد الجدعان خلال الاجتماع على دعم المملكة لجهود الصندوق في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة، ومساهمات المملكة خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضرراً.