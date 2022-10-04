دعا متحدث النصر السابق سعود الصرامي، رئيس النصر مسلي آل معمر لمناظرة لكشف أخطاء حكم مباراة النصر والاتحاد.
وقال سعود الصرامي:” أدعو رئيس النصر الذي تهجم على التحكيم لمناظرة معه بوجود خبراء تحكيم من اختيار آل معمر لتفصيل أداء التحكيم خلال مباراة الاتحاد والنصر من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 96″.
وأشار:”رئيس النصر أراد بطريقة غريبة تصدير عدم قدرة الفريق على الفوز أمام الحضور الجماهيري الكبير فتوجه للحكم”.
وتابع:”لابد من تغيير الثقافة النصراوية”، لافتا:”النصر لم يأتي بأي بطولة حتى الآن رغم أنه من أغنى الأندية في المملكة والشرق الأوسط”.
🗣 سعود الصرامي :
ادعو رئيس النصر إلى مناظرة !
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
@L9arami pic.twitter.com/4FTmM4RwcR
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 3, 2022
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