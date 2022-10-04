دعا متحدث النصر السابق سعود الصرامي، رئيس النصر مسلي آل معمر لمناظرة لكشف أخطاء حكم مباراة النصر والاتحاد.

وقال سعود الصرامي:” أدعو رئيس النصر الذي تهجم على التحكيم لمناظرة معه بوجود خبراء تحكيم من اختيار آل معمر لتفصيل أداء التحكيم خلال مباراة الاتحاد والنصر من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 96″.

وأشار:”رئيس النصر أراد بطريقة غريبة تصدير عدم قدرة الفريق على الفوز أمام الحضور الجماهيري الكبير فتوجه للحكم”.

وتابع:”لابد من تغيير الثقافة النصراوية”، لافتا:”النصر لم يأتي بأي بطولة حتى الآن رغم أنه من أغنى الأندية في المملكة والشرق الأوسط”.