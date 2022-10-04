تعد فوائد تناول التمر كثيرة، لأن هذه الفاكهة الغنية بالمغذيات تحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، ويبحث أغلب الرجال عن أفضل الأطعمة التى تساعد على رفع القدرة الجسدية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول مغذيات التمر.

وأفاد موقع هيلثي بأن فاكهة التمر تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتحافظ على صحة القلب، وتتحكم في نسبة السكر في الدم، وتعزز عمل الدماغ.

وأكد طبيب الأيورفيدا Diksha Bhavsar أن نخيل التمر ليس حارًا بطبيعته، لكن طبيعته رائعة جدًا ومهدئة.

– فوائد تناول التمر في الأيورفيدا

١: يمنع الإمساك.

٢: يحسن صحة القلب.

٣: يساعد في السيطرة على الكوليسترول.

٤: يحسن صحة العظام.

٥: يتحكم في ضغط الدم.

٦: يزيد من القوة الجنسية لكل من الرجال والنساء.

٧: يعزز صحة الدماغ.

٨: يخفف التعب (الضعف).

٩: أفضل لعلاج فقر الدم.

١٠: يعزز زيادة الوزن الصحي.