قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن الأسطورة الكبير فؤاد أنور عندما تسأله عن الرياضة يقول جمهور النصر.
وأضاف الشمراني خلال لقائه على ” برنامج الحصاد الرياضي” :” سألته أنا على الهوا قلتله أنت لاعب شبابي وحصدت مع الشباب انجازات وبرزت بين الشباب، فقال أنه يعشق نادي النصر وأصبح جزء منه”، لافتًا أنه عشق على كبر .
🗣 أحمد الشمراني ـ جدة:
"فؤاد أنور" عندما تسأله عن الرياضة يقول "جمهور #النصر " ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
@Ahmed_alshmrani pic.twitter.com/nxV0EFK82z
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 3, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً