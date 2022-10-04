قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن الأسطورة الكبير فؤاد أنور عندما تسأله عن الرياضة يقول جمهور النصر.

وأضاف الشمراني خلال لقائه على ” برنامج الحصاد الرياضي” :” سألته أنا على الهوا قلتله أنت لاعب شبابي وحصدت مع الشباب انجازات وبرزت بين الشباب، فقال أنه يعشق نادي النصر وأصبح جزء منه”، لافتًا أنه عشق على كبر .