يواجه جيك بيري رئيس حزب المحافظين البريطاني للعديد من الانتقادات؛ وذلك بعد أن دعا المواطنين الذين يعانون من صعوبة دفع الفواتير إلى السعي للحصول على وظيفة جديدة.

ودافع “بيري” عن الميزانية المصغرة للحكومة في مؤتمر الحزب، قائلا: “الناس يعرفون أنه عندما تصل فواتيرهم، يمكنهم إما خفض استهلاكهم أو الحصول على راتب أعلى وأجور أعلى والذهاب والحصول على وظائف جديدة”.

وتابع: “أعتقد أن كل أسرة تدرك أن السبب الحقيقي وراء سعي هذه الحكومة للنمو هو أنك عندما تكافح مع ميزانية أسرتك، فإنك تحتاج إلى زيادة ميزانية أسرتك الشخصية”.

وأضاف: “لا أعتقد أنه من غير المعقول أن تقول الحكومة إن على القطاع العام أن ينظر إلى نفقاته بنفس الطريقة التي تقوم بها كل أسرة في هذا البلد”.

ومن جانبها، انتقدت أنجيلا راينر نائبة زعيم حزب العمال، هذه التصريحات، وعلقت: “تلك التصريحات تظهر مدى انفصال حزب المحافظين عن الواقع”.