يجب على المرأة أن تكون أكثر نشاطاً خلال أشهر الحمل، لأن قلة الحركة تهدد الأم ببعض المشكلات، ولكن يراعى اختيار الرياضات المناسبة والابتعاد عن التمارين الممنوعة.

ولممارسة الرياضة في فترة الحمل فوائد عديدة أبرزها تجنب زيادة الوزن بشكل مفرط، وتخفيف أعراض الحمل المزعجة، تحديدًا الإمساك والآلام الظهر وتورم الأطراف السفلية وتحسين المزاج وتخفيف الشعور بالتوتر والقلق، وتعزيز القدرة على النوم.

كما تفيد الرياضة في الحمل في الوقاية من سكري الحمل وتسمم الحمل والولادة المبكرة، وتقليل فرص إجراء الولادة القيصرية، وتقوية العضلات الموجودة في منطقة الحوض، مما يساعد على تسهيل عملية الولادة الطبيعية

وفيما يخص التمارين المسموحة للحامل فتتمثل في تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا، ويمنع عن المرأة الحامل الرياضات التي تعتمد على الاحتكاك الجسدي وحركات التواء الخصر أثناء الوقوف، ولمس أصابع القدمين المستقيمة، والتمارين التي تستوجب الاستلقاء على الظهر، والتمارين التي ترفع درجة حرارة الجسم بشكل حاد، مثل اليوجا الساخنة.