توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن الأدوية المستخدمة لعلاج ضعف الانتصاب يمكنها أن تعزز شفاء بعض المصابين بأنواع معينة من مرض السرطان.

ووجد باحثون أن الأدوية التي تثبط إنزيم فسفودايستراز 5، والتي تشمل الفياجرا، يمكنها أن تحسن مدى استجابة مرضى سرطان المريء للعلاج الكيميائي.

وتستهدف هذه الأدوية الخلايا الليفية المرتبطة بالسرطان، والتي توجد في المنطقة المحيطة بالسرطانات؛ بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة وكذلك سرطان المريء.

وتعمل أدوية مثبطات أنزيم فسفودايستراز 5 على إرخاء بنية الخلايا الليفية السرطانية، بحيث تصبح مرنة؛ مما توقف قدرة الورم على النمو.