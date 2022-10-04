أوضح الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية محمد السويّد أفضل طرق الاستثمار دون مخاطر كبيرة.

وقال السويد لبرنامج “سيدتي” أن أي شخص يريد الاستثمار عليه عدم الاستثمار في العقارات خارج المملكة ، ويفضل الاستثمار فيها بالسعوديةلأنه يتبع الاقتصاد داخل البلاد.

وأوضح أن العقارات في المملكة على مدار 30 عاماً ترتفع أسعارها لأن الفرد السعودي يتعامل مع العقار كاستثمار تقليدي كالأسهم والسندات.

وأضاف أنه ليس هناك استثمار صحيح وآخر خاطيء لكن الأهم اتباع الأسلوب الأنسب للمستثمر ومهاراته.

وأبان السويد الفرق بين الادخار والاستثمار موضحاً أن الادخار يعني الاحتفاظ بالمال دون تشغيله.

لماذا الإدخار يعتبر أسوأ سلوك مالي.. وما هي طرق الاستثمار المضمونة؟ .. محمد السويّد – الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية يشرح الفارق @Mo_Alsuwayed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7UzwWheHgu — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2022

محمد السويّد – الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية : ليس هناك استثمار صحيح وآخر خاطيء .. المهم اتباع الأسلوب الأنسب لك ومهاراتك @Mo_Alsuwayed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/D53k7Wed31 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2022