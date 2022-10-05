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الاربعاء5 اكتوبر

قائمة بالأطعمة الغنية بالبروتين

منذ 8 دقيقة
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قائمة بالأطعمة الغنية بالبروتين
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يعد تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين في النظام الغذائي من أهم الخطوات للحفاظ على صحة وجسم سليم، ويحصل الجسم على احتياجاته من البروتين من مجموعة متنوعة من المصادر.

ومن بين تلك المصادر المكسرات مثل اللوز واللحوم والحليب والأسماك وفول الصويا والبيض، وكذلك الفاصوليا والبقوليات، حيث تقول اختصاصية التغذية المتكاملة، نيها رانغلاني، “يساعد البروتين في المقام الأول على تعزيز الصحة الجيدة، بالإضافة إلى بناء العضلات وإصلاحها والحفاظ عليها”.

وأوضحت أن البروتينات النباتية سهلة الهضم ولها تأثيرات أقل على الكوليسترول وضغط الدم والسكري مقارنة بالحيوانية، فيما أهم وأفضل أربعة أنواع كما يلي: اللوز، جبن التوفو النباتي، المصنوع من حليب الصويا، بذور الشيا، حبوب الكينوا.

 

 

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