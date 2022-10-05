أفادت وسائل الإعلام بأن مسلحًا، قام بإطلاق 4 رصاصات على واجهة مدخل بنك بيروت بمدينة جبيل بشمال لبنان، ولاذ بالفرار، مُشيرة إلى أن القوى الأمنية تفتح تحقيقًا بالحادث.

وقالت :” أن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل، بعد أن تم منعه من الدخول دون موعد مسبق.”

وأكد النشطاء أنه تم إطلاق النار وسط تجمّع عدد من الأشخاص الذين ينتظرون للدخول إلى المصرف; مما أدى إلى حالة من الذعر، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان.

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق مسلح النار على واجهة البنك، بعدما تم منعه من الدخول دون أخذ موعد .