وجه مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي بمراجعة الهيكل التنظيمي؛ لتشغيل أكثر فعالية ضمن تحول المستشفى إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.

وطالب المجلس المؤسسة بالإسراع في إنشاء وتجهيز مستشفى مستقل للأطفال في مركزه الرئيس، مشددا على العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة شراء واستيراد الأدوية النادرة والإمدادات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء،من خلال منصة المستشفى.

وحث المجلس المؤسسة على التنسيق مع وزارة التعليم والجهات المعنية للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ لتعزيز توطين الوظائف الصحية، ودعم فرعي المستشفى في جدة والمدينة المنورة بمركز للعلاج الإشعاعي الحديث.

كما حثها على إنشاء مركز متخصص في اختبارات السموم؛ لفحص العينات السريرية وغير السريرية، وتقليل فترة الانتظار في قسم الطوارئ بالمستشفى للحصول على الخدمة.