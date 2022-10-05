حصدت أستاذ الكيمياء العضوية المشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أسماء الشريف على براءة اختراع لإزالة المركبات السامة من مياه الصرف الصناعي.

وحصلت الشريف على براءة الاختراع من مكتب براءة الاختراع الأمريكي عن تقنية مبتكرة صديقة للبيئة فعالة وذات تكلفة منخفضة تزيل المركبات السامة من مياه الصرف الصناعي والتي تشكل تهديدا على الكائنات الحية والإنسان.

وأوضحت الشريف أن أبرز ما يميز الاختراع هو تكلفته القليلة وسهولة تحضيره وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في إنتاج المياه المعالجة

فيديو | د. أسماء الشريف تحصل على براءة اختراع لإزالة المركبات السامة من مياه الصرف الصناعي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/iSz6dN8RHv — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 5, 2022