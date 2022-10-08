هنأ أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني، الرئيس الروسي بعيد ميلاده السبعين بطريقته الخاصة.

ونشر أوليكسي فيديو على صفحته على تويتر يظهر صورا للنيران تلتهم جسر القرم مع أغنية تهنئة بعيد الميلاد للممثلة والمغنية وعارضة أزياء أميركية الراحلة مارلين مونرو.

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب “اليوم في الساعة 06:07 (03:07 توقيت غرينيتش) انفجرت سيارة مفخخة على قسم الطرقات من جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم”.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الأضرار نتيجة الانفجار في جسر القرم تقدر بنحو 10 ملايين دولار.