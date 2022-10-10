تسببت “نطحة” ثور هائج خرج عن السيطرة لفتاة بشكل مفاجئ في اكتشاف إصابتها بمرض السرطان في مراحله المُبكرة، ومن ثم المساهمة في علاجها.

وقفز ثور هائج من الحلبة خلال إحدى مسابقات رعاة البقر باتجاه مدرجات المشجعين وتسبب في إصابة 6 أشخاص من بينهم فتاة تدعى بيج كينج، ليتم نقلها إلى المستشفى ويكتشف خلال إجراء العلاج اللازم والفحوصات الطبية لها بأنها مصابة بمرض السرطان.

وأوضح والد الفتاة، أنه بعد نقل ابنته إلى الطوارئ وإجراء فحص بالأشعة المقطعية لها تم اكتشاف إصابتها بسرطان الغدة الدرقية في مراحله المبكرة، ومن ثم جرى إرسالها إلى مرفق علاجي من أجل علاجها بشكل سريع.