أوضحت دينا سلامة، أخصائية التغذية العلاجية، أبرز الأطعمة التي يجب على الأشخاص في سن الخمسين، تناولها تجنبًا لحدوث أي أمراض تؤثر على الصحة.

وقالت دينا سلامة خلال لقائها ببرنامج “صباح السعودية”: “أن من أبزر الأطعمة التي يجب على الأشخاص فوق سن الخمسين عدم تناولها هي الاطعمة الغنية من بالدهون التي عادة ما تسبب عدة مشاكل مختلفة على الصحة.”

وأضافت: “أنه يجب الأكثار من تناول الفواكه بجميع أنواعها دون وقت محدد، بالإضافة إلى تناول السلطات التي تكون سهلة الهضم ولا تحتوى على سعرات حرارية عالية.”

وأفادت سلامة بأنه يجب على كل شخص الاستثمار في حياته منذ الصغر حتى لا يعاني في المراحل المتقدمة في الجسم، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي معين.

وأكدت أن نظام التغذية يختلف من شخص لآخر وفقًا لرغبتهم، لافتةً أن في حالة تقدم العمر يجب الأكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على مجموعة غنية من الكالسيوم.

وتابعت :” أنه يجب على الأشخاص فوق سن الأربعين إجراء الفحوصات الطبية التي تساعد على تحديد النوع الغذائي واحتياجات كل جسم.”