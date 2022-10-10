حمل اسطورتا الكرة السعودية ماجد عبد الله وسامي الجابر شعلة دورة الألعاب السعودية، والتي وصلت العاصمة الرياض، بعد رحلة طويلة حول عدد من المُدن والمناطق خلال الشهر الماضي.

ووثقت صورة حمل سامي الجابر،لاعب نادي الهلال السابق، شعلة دورة الألعاب السعودية، قبل أن يُسلمها لماجد عبد الله لاعب فريق النصر السابق.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، تسلم شعة دورة الألعاب السعودية التي تستضيفها العاصمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين يوم 27 أكتوبرالحالي، والتي تعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة.