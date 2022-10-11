كشف الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير تغذية روسي، أن الأسماك تحتوي على أوميغا-3 فهى أحد المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي.

وأوضح “ميخائيل” أن الأسماك البحرية تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية.

كما أكد أنه يمكن أن يجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر عن طريق تناوله الأطعمة، وبصورة أدق، المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح.

وتتضمن تلك الأغذية أوميغا-3، الموجود في الأسماك البحرية، كما يمكن استخدام أحماض أوميغا-3 النباتية، الموجودة في زيت بذور الكتان وتناول هذه الأحماض على شكل مكمل غذائي.