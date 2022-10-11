وثق المواطن السعودي عالي حمودي رحلته في الصين حيث يعيش حجرا منزليا حتى الآن؛ بسبب التشدد في الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلا، قال “حمودي” في حديثه: “10 أيام مغلق علي الباب تشعر بأنك في وضع غريب والمسحات التي أجرتها سلبية فلا أدري ما هو الوضع، ولمن تجاوزنا العشر أيام وعايشين بوضع مستقرين عليه”.

وأضاف: “اتفاجأت أول ما وصلت الصين والوضع كان يخوف بسبب التشدد في الاحترازات ما عندهم أي تساهل في الموضوع حتى لو ما فيك أي شئ ابدا، فالموضوع عندهم تشدد”، بحسب برنامج “الراصد”.