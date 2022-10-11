روى المعلم علاء رفاعي قصة رفضه النقل من مدرسته بسبب حب طلابه له ورفضهم لانتقاله .

وقال “رفاعي” خلال مداخلة على برنامج “الراصد” المُذاع على القناة الإخبارية:”أنه في فترة من الفترات قام بطلب نقل داخلي في نفس المدرسة الذي يعمل بها”، لافتًا أن صدى النقل وصل لأولياء لطلابه وأولياء أمورهم .

وأضاف:” أنه عندما دخل إلى فصله ليشرح للطلاب، سأله أحدهم هل أنت ستتركنا فرد قائلاً: أنه يحب أن يغير، فقال له الطالب والله ما عاد أداوم .”

وتابع :” أنه بعد انتهاء الحصة مباشرة نزل وطلب إلغاء النقل تمامًا، لأنه شعر أنه بحاجة كبيرة له “، مُشيرًا إلى يدرّس منذ 18 سنة .