روى المعلم علاء رفاعي قصة رفضه النقل من مدرسته بسبب حب طلابه له ورفضهم لانتقاله .
وقال “رفاعي” خلال مداخلة على برنامج “الراصد” المُذاع على القناة الإخبارية:”أنه في فترة من الفترات قام بطلب نقل داخلي في نفس المدرسة الذي يعمل بها”، لافتًا أن صدى النقل وصل لأولياء لطلابه وأولياء أمورهم .
وأضاف:” أنه عندما دخل إلى فصله ليشرح للطلاب، سأله أحدهم هل أنت ستتركنا فرد قائلاً: أنه يحب أن يغير، فقال له الطالب والله ما عاد أداوم .”
وتابع :” أنه بعد انتهاء الحصة مباشرة نزل وطلب إلغاء النقل تمامًا، لأنه شعر أنه بحاجة كبيرة له “، مُشيرًا إلى يدرّس منذ 18 سنة .
فيديو | المعلم علاء رفاعي يحكي قصة رفضه النقل من مدرسته بسبب حب طلابه له ورفضهم لانتقاله #الراصد pic.twitter.com/XrfPdSJ5Vf
— الراصد (@alraasd) October 11, 2022
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