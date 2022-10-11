روى مدير عام مدارس الرياض للبنين سابقاً موسى محمد السليم، كيف كان يعاقب ابنه في المدرسة والبيت عندما يُخطئ.

وقال السليم خلال برنامج “وينك”: “كنت أعاقبه مرتين في البيت والمدرسة وعقاب البيت كان أشد من المدرسة، لدرجة أن مدير عام المدارس كان يقول لي خلي محمد انا اللي اعاقبه حرام عليك”.

وفي سياق آخر روى السليم قصة زواجه في سن مبكرة قبل التخرج من الجامعة بناء على رغبة والدته.

وقال: “بحكم أنني وحيد والدي كان الحرص على زواجي قبل التخرج”، مشيرا إلى أن والدته كانت تخاف أن يسافر بعد التخرج ويتزوج في الخارج.

وتابع: “كان والدي قبل وفاته زاره أحد أبناء عمه ويعرف أن عنده بنات فطلب إحدى بناته لي وهو على فراش المرض، وفي أسبوع الاختبارات النهائية رزقني الله بابني محمد”.

عقاب البيت أشد من عقاب المدرسة..

مدير عام مدارس الرياض للبنين سابقاً (أ.موسى محمد السليم) يروي كيف كان يعاقب ابنه في المدرسة والبيت عندما يُخطئ@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/JCB2x5Ijlv — روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 11, 2022