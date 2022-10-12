قررت الجهات الأمنية المصرية تجديد حبس المتهم بإلقاء “ماء نار” على فتاة وجدتها بمحافظة القليوبية لرفض الفتاة وأسرتها الارتباط به وخطبتها له، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وقال والد المجني عليها، خلال التحقيقات، إن المتهم تقدم لخطبة ابنته المجني عليها وبعد السؤال عليه في المنطقة التي يسكن بها تبين أنه مثير للمشكلات مع الجيران والمواطنين وتم رفضه بسبب سمعته السيئة، مشيرًا إلى أنه بعد رفض ارتباط المتهم بابنته كان يتردد أمام منزلهم أكثر من مرّة- وهو يلوّح لزوجته بالأسلحة البيضاء، ويهدد ابنته أكثر من مرّة بانتقامه منها، بسبب رفضها له.

فيما قالت والدة الضحية: «لم نعط له أي وعد بالزواج من ابنتنا والارتباط مطلقا إنما كان مجرد عرض منه فقط.. المتهم لم يخطب ابنتي وماكنش فيه حاجة رسمي أبدًا ده كان كلام وبس، ووالده قال لنا ابني قدامه 10 سنين وياريت الرفض يكون منكم».

وأضافت : «بعد رفض ارتباط المتهم ببنتي فوجئت به يتردد أمام منزلنا أكثر من مرة وهو يلوّح لى وللمجنى عليها بالأسلحة البيضاء.. كان دايمًا بيهدد ولادي كلهم بإشهار تلك الأسلحة ويتوعدنا بالانتقام أكثر من مرة بإشارات بذيئة، غير إنه شتم بنتي كتير وتعرض لها بالضرب قبل كده»، بحسب موقع “المصري اليوم”.

وأوضحت أن ابنتها يوم وقوع الجريمة كانت تجلس أمام المنزل بجوار جدتها لمساعدتها في بيع الخضروات والفاكهة، وعندما أيقن المتهم بعدم وجود أي من أفراد الأسرة، خاصة والدها، رمى مادة حارقة «مية نار» على وجهها، وهو ما تسبب في حرق كامل لوجهها وإصابة جدتها وطفلة وسيدة في أثناء شرائهما الخضروات والفاكهة من المحل، وهو يردد «لا هتكوني ليّه ولا لغيري».

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لابنتها سيئة للغاية، وتتلقى الرعاية الطبية بأحد المستشفيات، قائلة: «هي بين إيدين ربنا وربنا يتولاها برحمته».