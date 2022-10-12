قضت محكمة مصرية، بمعاقبة سائق بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بـ هتك عرض خطيبته في إحدى المحافظات المصرية.

وتعود الواقعة عندما استدرج السائق خطيبته لمسكنه مستغلا حداثة سنها واغتصبها.

وتبين أن المجني عليها تربطها علاقة خطوبة بالمتهم، وفي ذات يوم طلب منها التوجه لمسكنه فلبت طلبه وحال تواجدها رفقته إصطحبها لغرفة نومه وحدثها بعلمه بكونها ليست عذراء فنفت أقواله وعرضت عليه التأكد بنفسه من أمرها فقام بهتك عرضها.