كشفت شركة بي ام دبليو عن ام 2 موديل 2023 الجديد كلياً بلغة تصميم جديدة جريئة ومحرك 6 سلندر توين تيربو قوي ونواقل حركة يدوية وأوتوماتيكية.

وأعلنت أنه سيتم بناء السيارة بشكل حصري في مصنع بي ام دبليو المكسيكي لجميع الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 62,200 دولار – 233 ألف ريال قبل الضرائب.

وتتميز السيارة بشبك أمامي مربع نسبياً بدون إطار، وفتحات هواء أمامية عملاقة ومشتت هواء خلفي بارز مع نظام عادم رباعي وجناج خلفي، وهو بلا شك تصميم غير تقليدي مقارنة بالتوجهات التاريخية لقسم M الرياضي.

كما ازداد عرض السيارة بـ 2 إنش مقارنة بالفئة الثانية القياسية، كما ازداد طولها بـ 4.1 إنش مقارنة بالجيل السابق، وتزن السيارة حوالي 1720 كيلوجرام، كما استلمت جنوط 19 إنش أمامية و20 إنش خلفية من تصميم قسم M.

وتتسم بوجود محرك احتراق داخلي صافي لبي ام دبليو ام 2 الجديدة كلياً، واحتفظت بي ام دبليو ام 2 الجديدة بمحرك 6 سلندر 3.0 لتر توين تيربو بدون أي مساعدة كهربائية على العكس من معظم السيارات الرياضية الألمانية الحالية في الأسواق.

كما يوجد بالسيارة نظام تعليق متكيف قياسي جديد وترس تفاضلي مفعل من قسم M، وبالانتقال للداخلية، نرى مقاعد M الرياضية الجلدية التي يمكن ضبط وضعياتها كهربائياً، مع مقاعد M كربونية جديدة خفيفة الوزن.

وتتضمن المواصفات الداخلية شاشة لمسية ترفيهية 12.3 إنش، ولوحة عدادات رقمية 14.9 إنش، ونظام ملاحة بي ام دبليو، وشاحن لاسلكي للجوال ضمن مزايا أخرى متعددة.