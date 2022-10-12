توقع الناقد الرياضي، محمد الشيخ، أن يتأثر فريق الهلال بغياب بعض عناصره لاشتراكهم في معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم المقرر إقامته في إمارة أبوظبي خلال الفترة 17 من شهر أكتوبر الجاري وحتى 10 من شهر نوفمبر القادم، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال الشيخ :”اختيار 13 لاعبًا هلاليًا في قائمة المنتخب في آخر معسكر للأخضر قبل مونديال قطر؛ بقدر ما يوضح قيمة الزعيم العناصرية إلا أن الفريق سيعاني كثيرًا خلال فترة توقف الدوري، والتي يحتاجها لتصحيح مساره”، وفقا لما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

وأكد أن الهلال سيكون بذلك أكثر الفرق المتضررة في هذه الفترة، مضيفا أنه برغم ذلك فأن منتخب المملكة يستحق مثل هذه التضحيات.

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