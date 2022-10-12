كشف المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم كريستوف غالتييه، عن تفاجئه بالتقارير المنتشرة حول رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن الفريق.

وأثنى غالتييه على أداء وتركيز النجم خلال المباراة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من نشر تقارير تشير إلى أن مبابي طلب مجددا الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وقال غالتييه في تصريحات لقناة “آر.إم.سي سبورت” عقب مباراة الثلاثاء: تحدثنا كثيرا بشأنه في هذا المساء. لم أتحدث معه بشأن هذا الأمر، حيث كان الهدف هو الحفاظ على التركيز في المباراة.

وأضاف: لقد قدم الكثير وأظهر أنه لاعب رائع، وجه تركيزه إلى المباراة والبطولة. تركيزنا جميعا كان منصبا على المباراة.

وتابع:من الشائعات، نصنع معلومات، ومن المعلومات نصدر بيانات. أرى أنه شيء مفاجئ للغاية أن يتردد ذلك قبل ساعات قليلة من مباراة مهمة للغاية.