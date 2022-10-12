أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير حديقة الحيوان في الملز لتكون عالمية وعلى أعلى مستوى.

وقال رئيس الترفيه:” من منا لم يذكر حديقة الحيوان اللي بالملز، تم تطويرها وصارت مثل حدائق الحيوانات العالمية وسميت رياض ذوو، وتضم أكثر من 1300 نوع من الحيوات”.

وسيكون يوم 21 أكتوبر هو موعد إنطلاق موسم الرياض في نسخته الثالثة بحفل عالمي لسيرك دو سوليه، في حين سيتم افتتاح المناطق يوم 22 أكتوبر الجاري.

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: تم تطوير "حديقة الحيوان" في الملز لتكون عالمية وعلى أعلى مستوى #الإخبارية pic.twitter.com/HtBVCzxDN5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

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