أحالت النيابة العامة المصرية، زوج عروس الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المصرية بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.

وقررت النيابة المصرية في بيان لها، تقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية.

وأوضحت النيابة المصرية، أنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، ألقت القبض على زوج عروس الإسماعيلية التي تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب.