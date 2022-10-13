أعلنت مكتبة جرير عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء من حملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”؛ للعمل بفروعها في مختلف مناطق المملكة للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مسؤول مبيعات.

2- محاسب مبيعات.

3- فني هواتف ذكية.

4- محاسب فى قسم المحاسبة.

المؤهلات والخبرات:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مهارات الحاسب والبرامج ذات الصلة.

أماكن العمل:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– مكة المكرمة

– الدمام

– الأحساء

– الخبر

– الجبيل

– القصيم

– خميس مشيط

– أبها

– نجران

– جازان

– المجمعة

– الخرج

– حائل

– ينبع

ويمكن التقديم على وظائف مكتبة جرير، عبر نموذج التوظيف الإلكتروني.