أعلنت مكتبة جرير عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء من حملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”؛ للعمل بفروعها في مختلف مناطق المملكة للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مسؤول مبيعات.
2- محاسب مبيعات.
3- فني هواتف ذكية.
4- محاسب فى قسم المحاسبة.
المؤهلات والخبرات:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مهارات الحاسب والبرامج ذات الصلة.
أماكن العمل:
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– مكة المكرمة
– الدمام
– الأحساء
– الخبر
– الجبيل
– القصيم
– خميس مشيط
– أبها
– نجران
– جازان
– المجمعة
– الخرج
– حائل
– ينبع
ويمكن التقديم على وظائف مكتبة جرير، عبر نموذج التوظيف الإلكتروني.
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