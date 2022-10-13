قامت العلامة التجارية اليابانية هوندا، بتقديم مجموعة من السيارات الفاخرة في سوق المملكة، وخاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، ومن أبرز هذه السيارات، سيارة هوندا بايلوت موديل 2022.

تستمد السيارة هوندا بايلوت موديل 2022، قوتها من محرك مكون من 6 أسطوانات، يضخ قوة تصل الى 280 حصانًا، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، و 355 نيوتن/نيوتن من عزم الدوران، ويقترن المحرك بناقل أوتوماتيكي.

وتتميز السيارة هوندا بايلوت موديل 2022 بالقوة والرقي، حيث تأتي السيارة بتصميم أمامي مزود بشبكة أمامية فاخرة، مع لمسات قوية من الكروم، كما حصلت السيارة على مصابيح LED للقيادة النهارية (DRL) بشكل قياسي.

وجاءت أسعار السيارة كالتالي:

هوندا بايلوت موديل 2022 الفئة الأولى EX بسعر 160,885 ريال.

هوندا بايلوت موديل 2022 الفئة الثانية EX-Lدفع رباعي بسعر 185,035 ريال.

هوندا بايلوت موديل 2022 الفئة الثالثة SE بسعر 190,785 ريال.

هوندا بايلوت موديل 2022 الفئة الرابعة دفع رباعي بسعر 203,435 ريال.