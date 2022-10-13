أوضحت استشاري أورام أستاذ مشارك جامعة الفيصل ، للدكتورة أم الخير أبو الخير، أن مرحلة الكشف المبكر من أمراض السرطان يمكن ألا تحتاج في العلاج ولا شيء غير استئصال بسيط، لافتة أنه ليس من الضروري أن يأخذ كل المرضى علاج كيميائي.

وقالت أبو الخير خلال لقاء لها على برنامج “كلام ” المُذاع على قناة السعودية:” أن أي إنسان يمكن أن يصاب بالسرطان سواء كان هناك تاريخ عائلي أم لا”. مُشيرة إلى ضرورة الفحص من بين سن الأربعين إلى الخمسين كل سنتين أو سنة ونصف .

وأضافت:” أن الكشف والمتابعة بعد الـ 40 فيما فوق يكون سنويًا إذا كانت الأشعات السنوية سليمة”.