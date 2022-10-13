قال الكاتب الاقتصادي، بندر الجعيد، إن دعم الإنتاج المحلي والمصانع في المملكة أسهم بتخفيف مستويات الأسعار، مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف أن ارتفاع التضخم في الدول التي تستورد منها المملكة أو تصدر لها سينعكس على المستويات الخاصة بالأسعار، وذلك بجسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أن العالم يعيش في أزمة سياسية أثرت على معدلات التضخم، مضيفا أن الأزمة الروسية والأوكرانية أثرت على أسعار الطاقة ومستويات الاستهلاك ومستويات السلع والخدمات التي تصدرها أوروبا والولايات المتحدة.