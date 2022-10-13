أثارت الإعلامية المصرية أميرة عبد العظيم، الجدل بتصريحاتها بخصوص صلاتها قضاء حاجة لإجراء حوار مع الفنان عادل إمام.

وقالت الإعلامية في تصريحات تلفزيونية: “مش عيب أصلي ركعتين قضاء حاجة عشان ربنا يوفقني، ويوافق عادل إمام أن يكون ضيف في الحلقة الأولى من البرنامج الذي أقدمه”.

وأوضحت أن عادل إمام هو نجم في القمة، وكانت تريد أن تكون هذه هي البداية لبرنامجها لكي يوافق أي نجم كبير أن يكون ضيفا في برنامجها بعد حلقة الفنان عادل امام، خاصة أنه يظهر وقتها في برامج التوك شو.

وأشارت إلى أنه بعد صلاة الركعتين الحاجة قامت بالإتصال به فوافق على الإستضافة؛ موضحة أنها تصلي فروضها، أما صلاة الحاجة لتيسير فقط.