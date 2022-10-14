تعرضت ليز تراس رئيسة الوزراء لسخرية لاذعة من صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، وذلك وسط مطالبات باستقالتها من منصبها وتخطيط حزب المحافظين باستبدالها.

وقامت الصحيفة بنشر صورة لرأس تراس على الغلاف الرئيسي إلى جانب رأس من الملفوف وكتبت: “السؤال السياسي الأكثر إلحاحا لهذا العام، رأس من سيصمد أكثر؟”.

وتابعت: “الخضار تتفوق حاليا على تراس المتخبطة في منصبها”.

ويخطط الحزب لاستبدال تراس كقائدة للحزب ومن بين البدلاء المحتملين لها ريشي سوناك وبيني موردونت، اللذان ترشحا ضد تراس في السباق لرئاسة الحزب.