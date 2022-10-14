قال الإعلامي الرياضي، رياض المسلم، إن القائمة الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا كأس العالم FIFA قطر 2022 تعد الأكثر جدلا.

وأضاف أن هذه الجدل جاء بسبب ضم قيام مدرب المنتخب”هيرفي رينارد” بضم العديد من الأسماء من بينها لاعبين موقوفين وآخرين مصابين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج MBC في أسبوع المذاع على قناة ” MBC”.

وطالب “رينارد” بالخروج إعلاميا والحديث عن سبب اختياراته لقائمة المنتخب، مستبعدا مجاملة المدرب لأي لاعب على حساب لاعب آخر لكونه يريد أن يؤهل المنتخب بشكل جيد لخوض منافسات كأس العالم وإضافة ذلك لتاريخه الرياضي.

وأكد أن مدرب المنتخب يعتمد على أسماء معينة من اللاعبين يرى من وجهة نظره أنهم سيصنعون النجاح، كما أن باب رينارد ليس مغلق بالنسبة لجلب لاعبين آخرين، والدليل على ذلك أنه ضم مؤخرا أسماء لقائمته لم يكن قد ضم في تشكيلته من قبل.

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