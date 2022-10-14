تعرض أحد مقرات الباسيج في بندر عباس جنوبي إيران للاحتراق مساء أمس الخميس، بعد أن قام متظاهرون بإلقاء النيران فيها واشعالها.

واقتحم متظاهرون قواعد عسكر البسيج التابع للنظام الإيراني قبل يومين ، ليواصل المتظاهرين بذلك سلسلة احتجاجاتهم ضد قمع وانتهاكات النظام الإيراني، مطالبين بإسقاط النظام الملالي.

وتمكن المتظاهرون في مدينة جواهردشت من اقتحام قواعد عسكر البسيج، وقلبوا إحدى سيارات الشرطة رأسا على عقب، كما ألقوا الزجاجات وأشعلوا النيران في بعض المواقع التي اقتحموها، ما دفع قائد الباسيج بنظام الملالي “سردار سليماني” إلى إجراء مكالمات لطلب النجدة وإنقاذ قواعد قواته من غضب المتظاهرين.

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