أكد المحلل السياسي الدكتور نايف الوقاع أن المملكة تدير ملف الطاقة من خلال مراعاة مصالح الجميع، مبيناً أن الحملة القائمة في أميركا معروفة أهدافها لإنها تنطلق مع اقتراب الانتخابات.

وقال الوقاع :” المملكة تميزت بإدارة ملف الطاقة بالحكمة والاتزان ومراعاة مصالح الجميع، فدائما ما تطرح المملكة حقوق المنتجين والمستهلكين بتوازن مستمر”.

وأضاف “جامعة الدول العربية والناطق بإسم أمينها العام آزر المملكة العربية السعودية وبين مواقفها وأشادت بحكمة وتاريخ المملكة في إدارة ملف الطاقة “.