طالب وزير المالية محمد الجدعان بوضع الأولوية للأمن الغذائي وسبل الحصول على الطاقة، لتأمين حياة كريمة لأكثر المجتمعات تأثراً بالأزمات الأخيرة على المستوى العالمي.

وقال محمد الجدعان:” أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مطالباً البنك الدولي بقيادة مبادرات تهدف إلى تخفيض الهدر الغذائي إلى النصف”، موضحا أن قرابة ثلث الغذاء المنتج يُهدر على طول سلسلة الإمداد الغذائي.

وأشاد بأهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الدول من خلال المساعدات المالية والفنية، متطرقا إلى عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030، ودعم تطوير تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وإعادة تدويره وتخزينه.