تتوفر السيارة كيا كارينز موديل 2023 الجديدة داخل المملكة، والتى حصلت على مجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية التي تجعلها من أقرب الخيارات للباحثين عن سيارة للأسرة.

وزودت السيارة كيا كارينز موديل 2023 الجديدة، بخيارين للمحرك ، اولهما مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بنزين حقن متعدد النقاط، والذي يولد قوة 115 حصان متصل بناقل حركة IVT الذكي (أحد أنواع ناقل الحركة CVT) ومن ثم تتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 16.8 كم/لتر من خزان الوقود بسعة 45 لتر للفئة الأولى والثانية والثالثة.

ويعد المحرك الثاني للسيارة كيا كارينز موديل 2023 مكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر بنزين تيربو حقن مباشر يولد قوة 140 حصان متصل بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك دبل كلتش ومن ثم تتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 16.1 كم/لتر من خزان الوقود بسعة 45 لتر للفئة الرابعة فل كامل.

وتتمثل أسعار كيا كارينز موديل 2023: فئة LX S1 1.5L بسعر 89,698 ريال، فئة LX S2 1.5L بسعر 93,148 ريال، فئة EX 1.5L بسعر 98,898 ريال، فئة SX 1.4T بسعر 111,548 ريال.