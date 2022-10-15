ظهرت لاعبة النصر لكرة القدم النسائية مباركة الصيعري في مقطع فيديو وهي تراوغ لاعبة من لاعبات فريق سما خلال مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

ووثق الفيديو مراوغة الصيعري للاعبة “سما” على طريقة البرازيلي رونالدينيو.

يذكر أن فريق النصر افتتح دوري كرة القدم النسائية، لهذا الموسم بالفوز على نظيره فريق سما 18-0، في المباراة الأولى الرسمية للأول بدوري السيدات.

وشهد الشوط الأول تألق لاعبة النصر مباركة محمد الصيعري؛ إذ سجلت ثلاثة أهداف من أصل العشرة لتدوّن صاحبة الـ 22 عامًا اسمها في تاريخ المسابقة المحلية كأول مُسجلة لـ “هاتريك”.