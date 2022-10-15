قال متحدث معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في جازان هادي شراحيلي أنه تم توقيع قرابة 70 صفقة متعددة المجالات في معرض فرنشايز جازان.

وتابع شيراحيلي، خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصفقات مساء اليوم إلى 200 صفقة، في مجال المطاعم والكافهيات المختلفة.

وأضاف : أن هذه الصفقات التي يتم توقيعها ستساعد على توفير 5 آلاف وظيفة.