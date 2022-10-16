يعتبر الغسيل وظيفة لا تنتهي أبدًا، سواء كانت تغسل الملابس بالغسالة في المنزل أو باليد، فهي تتطلب منظفًا، وتحتوي العديد من المنظفات ذات العلامات التجارية الجيدة، على مواد كيميائية منخفضة الجودة بشكل مفرط، وهي ليست جيدة للملابس وبشرتك أيضًا، لذلك إذا كنت ترغب في إطالة عمر ملابسك، يمكنك صنع صابون الغسيل بنفسك في المنزل.

– طريقة صنع الصابون السائل بالمنزل

1 صابون مبشور

1 كوب – بوراكس

1 كوب – صودا غسيل

3 لترات – ماء

– ضع أولاً لترًا من الماء في الإناء، ثم أضف الصابون المبشور إليه واستمر في التقليب على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، وعندما يذوب الصابون ، أضف إليه صودا الغسيل والبوراكس، واستمر في الخلط حتى يذوب.

– نسكب المزيج الآن في وعاء كبير ونضيف لهما لترين المتبقيين من الماء، وإذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة الزيت العطري إليه، ومن ثم اتركه طوال الليل ورجه قبل استخدامه في اليوم التالي.

